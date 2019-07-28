الإتحاد الوطني: لن نستبدل مرشحنا لمنصب محافظ كركوك

أكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، هدايت طاهر، السبت، أن مرشح الاتحاد لمنصب محافظ كركوك، طيب جبار، لا خلاف عليه ولن يستبدل.

وقال طاهر، في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "الاتحاد الوطني لن يمضي في تشكيل حكومة وادارة جديدة في كركوك دون مشاركة التركمان والعرب رغم قدرته على ذلك من خلال الاغلبية التي يمتلكها داخل مجلس محافظة كركوك"، مؤكداً ان "حزبه لن يخالف نظام التوافق الذي تسير عليه العملية السياسية".

وتابع: "لا يوجد خلاف او استبدال لمرشحنا لمنصب المحافظ ومايزال مرشحنا هو المهندس طيب جبار"، لافتاً إلى ان "الكرد متفقين على جميع الامور لكن بقى لدينا الاتفاق مع العرب والتركمان على تقاسم جميع المناصب دون مشاكل بين المكونات تؤزم من وضع كركوك".0