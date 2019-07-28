وزير الداخلية يوجه بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان " الياسري التقى السبت ، مدير قسم الهويات واجازات السلاح العميد الحقوقي عبد سعيد حسن لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقسم والآليات القانونية الخاصة به".

وناقش الياسري، القواعد الإدارية التي يتبعها قسم الهويات واجازات السلاح ، مؤكداً ضرورة تقديم دراسة جديدة تضمن منح اجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة وفق القانون.

كما وجه الياسري مدير قسم الهويات بوضع آلية جديدة لمنح إجازات السلاح ضمن الاطر والضوابط القانونية ، مشدداً على أن لا يكون السلاح ظاهراً.