وزير الداخلية يوجه بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح.
وذكر بيان لوزارة الداخلية ان " الياسري التقى السبت ، مدير قسم الهويات واجازات السلاح العميد الحقوقي عبد سعيد حسن لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقسم والآليات القانونية الخاصة به".
وناقش الياسري، القواعد الإدارية التي يتبعها قسم الهويات واجازات السلاح ، مؤكداً ضرورة تقديم دراسة جديدة تضمن منح اجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة وفق القانون.
كما وجه الياسري مدير قسم الهويات بوضع آلية جديدة لمنح إجازات السلاح ضمن الاطر والضوابط القانونية ، مشدداً على أن لا يكون السلاح ظاهراً.
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