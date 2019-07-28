إحباط مخطط ضخم لاستهداف بغداد والمحافظات العراقية

أﻋﻠﻨﺖ "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ"، اليوم السبت، عن إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ في العام 2019 ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وقال رئيس "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر"، أبو علي البصري، في تصريح صحفي، إن "اﻟﺨﻠﻴﺔ وبالتنسيق مع مديريات اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ المحافظات اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ تحديد اﻷﻫﺪاف اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺗﺎرة وﺑﺎﻟﻘﺘﺎل المباشر وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ الإرهابيين ﺗﺎرة أﺧﺮى".

وأضاف أن العمليات اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ 160 مسلحا ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 منهم ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻛﻤﺎ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ على 4 آخرين في البصرة تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة، وتفجير عجلات مفخخة في بغداد وأربيل واﻟﺒﺼﺮة ومحافظات أخرى.