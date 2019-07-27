البرلمان يشكل لجانا لتقصي عقود وزارة الكهرباء والتجاوز التركي على أنبوب عراقي

كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت، عن قرب تشكيل لجان لتقصي عقود وزارة الكهرباء والتجاوز التركي على أنبوب عراقي.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية ستناقش، أهم نتائج عمل اللجان الفرعية التي شكلتها اللجنة"، مبينا أن "اللجنة شكلت عددا من اللجان لمتابعة التجاوز على انبوب النفط العراقي من قبل تركيا عبر أنبوب جيهان".

وأشار إلى، أن "اللجنة ستناقش تصدير النفط من قبل اقليم كردستان وكمية المبيعات والمبالغ المستلمة"، موضحا ان "لجنة النفط والطاقة النيابية ستبحث تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عقود وزارة الكهرباء ومشاريع الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها".