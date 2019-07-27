ضبط 4 برادات أدوية بشرية بدون موافقات رسمية في ميناء ام قصر

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية علىالحدودية موقعها الإلكتروني ، ضبط أربع برادات محملة "أدوية بشرية متنوعة" خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وبينت تم ضبطها خارج الحرم الكمركي من قبل شعبة البحث والتحري وبناءً على معلومات من مكتب جهاز المخابرات المنفذ وبالتعاون مع مركز شرطة الميناء، وبعد تدقيق المعاملة الكمركية تبين عدم وجود "إجازة استيراد للبضاعة وموافقة وزارة الصحة وشهادة المنشأ والفاتورة".

واكدت تم احالة القضية وفق محضر اصولي الى السيد قاضي تحقيق محكمة أم قصر عبر مركز شرطة الميناء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.