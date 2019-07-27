عمليات ديالى للحشد الشعبي: سيطرة إمام ويس لا تتبه لنا

أصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز احدى السيطرات في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد الشعبي.

وفيما يلي نص التوضيح:

تابعت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام احدى السيطرات على طريق إمام ويس بين المقدادية وخانقين بابتزاز اصحاب الشاحنات التجارية منتحلة صفة الحشد الشعبي.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي أن هذه السيطرة وأفرادها غير تابعين لهيئة الحشد الشعبي ولا يمتون بأي صلة لها، فإننا ندعو الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه السيطرة وأفرادها وتقديمهم للعدالة وفضح الجهات التي تقف خلفهم أمام الإعلام والرأي العام كون ذلك يعد إرهابا لا يقل عن إرهاب داعش لأنه يعمل بغطاء الدولة و اسمها.

ونود الإشارة هنا إلى أن السيطرة لا تقع ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي في محافظة ديالى، وان الحشد سيقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن ديالى.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا مقطع فيديو يظهر قيام سيطرة على طريق إمام ويس بين المقدادية وخانقين وهي تبتز اصحاب الشاحنات التجارية مقابل مبلغ 25 الف دينار لكل شاحنة.