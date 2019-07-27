رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يعقد اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد وتلبية احتياجات المواطنين

عقد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين، بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، والإعمار والإسكان و البلديات )، اضافة الى قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد ومحافظ بغداد وعدد من المسؤولين في المحافظة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم افضل الخدمات لأبناء محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، اضافة الى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات وتأهيل الطرق ، وضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب ابناء المحافظة .

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها .

وحضر الاجتماع د. طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .