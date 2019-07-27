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قيادة شرطة بغداد: القاء القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في سيطرة العلاج الطبيعي


صرح مصدر امني لقيادة شرطة بغداد بان قوة من شرطة صليخ التابعة الى قيادة شرطة بغداد، وخلال التفتيش الدقيق في سيطرة" العلاج الطبيعي" تتمكن من ضبط عجلة مطلوبة نوع بيكب، وتلقي القبض على سائقها، حيث أجريت على العجلة الإجراءات الأصولية وخلال التفتيش للعجلة بواسطة k9 في مدخل مركز شرطة صليخ، عثر بداخلها على ٣ بنادق نوع كلاشنكوف و٥ مخازن بندقية و٣ سكاكين نوع ساطور وسكين متوسطة الحجم و٣ آلات راضة و٥ اغطية رؤس وزنجيل حديد و١٣٠ إطلاقة كلاشنيكوف.

واضاف المصدر و خلال التحقيقات الأولية مع المتهم بين انه مطلوب بقضية قتل وفق احكام المادة ٤٠٦، ومازالت التحقيقات مستمرة بإشراف السيد قائد شرطة بغداد، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا .

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قيادة شرطة بغداد: القاء القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في سيطرة العلاج الطبيعي
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