ممثل المرجعية يدعو الدولة إلى الاهتمام بالشباب ويؤكد إن العراق بحاجة إليهم

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، الجمعة، إلى الاهتمام بشكل خاص بشريحة الشباب في المجتمع من قبل الدولة والأسرة والمنظمات المختصة وغيرها، محذرا الشباب مما وصفه بـ “التمرد والرفض”، قائلا إن البلد بحاجتكم واستعدوا للأمل.

وقال السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية يوم الجمعة (26 تموز 2019)، إن “طبقة الشباب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، باعتبارها الطبقة الفاعلة في المجتمع ومسؤولية ذلك مشتركة”، داعيا إلى “منح الفرص للطاقات الشبابية وفق حد معين”.

وأضاف أن “الدولة تتحمل جزءا من تلك المسؤولية وكذلك الأسرة والمنظمات المختصة والمجتمع”، محذراً من “ترك الشباب يسبحون في تيارات متناكفة”.

وأشار ممثل السيد السيستاني في وصيته إلى الشباب إلى أن “من الضروري جداً أن يعتمد الشخص على نفسه ولكن ليس من الصحيح أن يعتمد على نفسه في كل شيء”، داعيا إياهم إلى “الاستماع إلى النصائح والتأمل فيها”.

كما رأى أن “الهمة والمثابرة والعمل شيء جيد ونتائجه إيجابية، لكنه مختلف عن الرفض والتمرد”، محذراً الشباب من “تبعات الرفض والتمرد السلبية والتي تعني الضياع”.

وأشار السيد الصافي إلى أنه “يعلم طبيعة الأوضاع التي يعاني منها الشباب في العراق”، قائلا إننا “في بلاد لها ما لها وعليها ما عليها، ولا أريد أن أدخل في استعراض مشاكل لا تنتهي.. هذا قدرنا”، داعيا الشباب إلى التأسي بـ “اخوتهم الذين رابطوا للدفاع عن البلاد”.