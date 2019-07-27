المرجع الحكيم يدعو العراقيين إلى تغليب مصلحة بلدهم على بقية المصالح

أوصى المرجع الديني آية الله السيد الحكيم، العراقيين بمزيد من التواصل والتزاور فيما بينهم واحترام كل منهم لخصوصية الآخر بما يحقق التعايش وحسن التعامل والسلم الأهلي، داعيا إياهم إلى تغليب مصلحة بلدهم على بقية المصالح التي أضرت الجميع.

استقبل سماحة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم وفداً من مدينة الموصل، ضم عدداً من الناشطين والإعلاميين وخريجي الجامعات.

وأكد آية الله الحكيم على أهمية اللقاءات والاستماع المباشر والتعايش بين أبناء الشعب الواحد كما أوصى العراقيين بمزيد من التواصل والتزاور فيما بينهم واحترام كل منهم لخصوصية الآخر بما يحقق التعايش وحسن التعامل والسلم الأهلي.

وأشار سماحته خلال اللقاء إلى نبذ كل ما يوجب الشحناء والبغضاء بين أبناء البلد الواحد، التي سببت المآسي والكوارث الاجتماعية ما زال العراقيون يعانون من آثارها.

وختم سماحة السيد الحكيم كلامه بالدعاء لأبناء الشعب العراقي بمختلف قومياته ومذاهبه وأديانه، إلى تغليب مصلحة بلدهم على بقية المصالح التي أضرت الجميع، وإلى الالتفات لعقلاء القوم الذين يسعون إلى إبعاد بلدهم من الفتن المدمرة لشعبهم.