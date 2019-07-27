كاشفا عن خبث الصهيونية تجاه العراق؛ وزير خارجية الكيان الصهيوني یوجه رسالة إلى الشعب العراقي  

قال كاتس في رسالة بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة “إسرائيل باللهجة العراقية”: “تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء”.

وأضاف في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على “تويتر”، مساء الأربعاء: “يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين وعراقيين”.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى “تطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار”.

وأمس، كشفت صحيفة “ليندا منوحين” العبرية عن مشروع إسرائيلي يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية وصولا إلى العراق عبر سكة حديد.

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها، كما لا تقيم الدول العربية باستثناء الأردن ومصر، علاقات علنية معها.

وفي ذات السياق، كشفت قناة عبرية عن زيارة وفد من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول عربية ومنها السعودية والعراق إلى إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية.