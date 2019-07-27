الأخبار

كاشفا عن خبث الصهيونية تجاه العراق؛ وزير خارجية الكيان الصهيوني یوجه رسالة إلى الشعب العراقي  


قال كاتس في رسالة بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة “إسرائيل باللهجة العراقية”: “تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء”.

وأضاف في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على “تويتر”، مساء الأربعاء: “يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين وعراقيين”.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى “تطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار”.

وأمس، كشفت صحيفة “ليندا منوحين” العبرية عن مشروع إسرائيلي يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية وصولا إلى العراق عبر سكة حديد.

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها، كما لا تقيم الدول العربية باستثناء الأردن ومصر، علاقات علنية معها.

وفي ذات السياق، كشفت قناة عبرية عن زيارة وفد من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول عربية ومنها السعودية والعراق إلى إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بطريقة إستحظار الأرواح: مفوضية حقوق الانسان تلتقي بالمتوفي تحت التعذيب بالنجف الأشرف..!
ممثل المرجعية يدعو الدولة إلى الاهتمام بالشباب ويؤكد إن العراق بحاجة إليهم
المرجع الحكيم يدعو العراقيين إلى تغليب مصلحة بلدهم على بقية المصالح
كاشفا عن خبث الصهيونية تجاه العراق؛ وزير خارجية الكيان الصهيوني یوجه رسالة إلى الشعب العراقي  
وزير العمل: أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق
الشيخ حمودي والرئيس الباكستاني يبحثان تنمية العلاقات بمزيد من المصالح المشتركة واستثمار الفرص  
كم دفعت باريس للعراق لمحاكمة ارهابييها ؟!
استهداف قرى الكاكائية جنوبي كركوك بهاونات
برلماني يكشف نية الحكومة العراقية نقل 4 آلاف فرد من اسر داعش من سوريا لنينوى
شرطة الديوانية تضبط مزرعة لنبات الخشاش السام غربي المحافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك