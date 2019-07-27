وزير العمل: أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الجمعة، وجود أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق، فيما اكد على الاتفاق مع الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار على زيادة عدد المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال عبد الزمان مؤتمر صحفي عقده بمحافظة ذي قار نشره مكتبه الاعلامي، "نقترب من تفعيل نظام تفتيشي من اجل توحيد قاعدة بيانات للعمالة الأجنبية في العراق"، مؤكدا ان "عدد تلك العمالة يزيد عمَّا ذكرته منظمة العمل الدولية من بيانات بشأن وجود 750 ألف عامل أجنبي فقط بالبلد".

واضاف عبدالزمان أن "الوزارة أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية"، مشيرا إلى "قرب المباشرة بهذا النظام الجديد في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار".

من جانب آخر، اعلن الوزير عن "الاتفاق مع الحكومة المحلية ب‍ذي قار على زيادة عدد المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية بعد نفاد حصة المحافظة مع زيادة أعداد المتقدمين من خلال مناقشة هذا الأمر مع وزارة التخطيط كونها الجهة التي تمتلك المعايير والمحددات للعدد الذي سيشمل مستقبلا".

واشار إلى أن "الوزارة ستعمل على زيادة عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ من خلال زيادة عدد اللجان الطبية التي ستباشر أعمالها في شهر آب المقبل لاستيعاب أعداد المتقدمين".

من جانبه، لفت النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي إلى "التوصل لتفاهمات مشتركة تخص العديد من الملفات التي يمكن أن تخدم عددا كبيرا من المستفيدين من الشرائح المشمولة".