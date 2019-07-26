شرطة الديوانية تضبط مزرعة لنبات الخشاش السام غربي المحافظة

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الجمعة، عن ضبط أرض زراعية خاصة لزراعة نبات الخشاش الذي يعد من المواد السامة والمخدرة غربي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، إن "مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت، اليوم، من ضبط ارض زراعية في ناحية الشافعية وتحديدا في قرية تسمى زويطة خاصة لزراعة نبات الخشاش الذي يعد من المواد السامة والمخدرة والمحظور زراعته دوليا".

وأضافت القيادة، أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك الارض".

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