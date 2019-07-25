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صحة البصرة ترفض تزويد مفوضية حقوق الانسان بإحصائيات الأمراض السرطانية


اعلنت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، عن رفض دائرة صحة البصرة تزويدها بالمعلومات والإحصائيات المطلوبة حول الأمراض السرطانية في المحافظة.

وقالت المفوضية في بيان صحفي انها "طالبت دائرة صحة البصرة بالتعاون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأنفاذ القانون رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المعدل وتزويد مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة بالمعلومات والإحصائيات المطلوبة".

واضافت ان "الدائرة رفضت تزويدنا بالمعلومات وخصوصا حول الأمراض السرطانية وهو ما يخالف المادة ٦ من القانون مدار البحث رغم إصدار وزارة الصحة توجيهاتها لدوائرها بالتعاون".

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