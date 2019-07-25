تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ورئيس لديوان الرقابة المالية  

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول أمس الثلاثاء، تعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي.

وبحسب وثيقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء فان المجلس "قرر التوصية الى مجلس النواب بتعيين {علي عبد الأمير علاوي} محافظاً للبنك المركزي، إستناداً الى أحكام المادة 1 من قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي.

وتعيين {صلاح نوري خلف} رئيساً لديوان الرقابة المالية الاتحادي، إستناداً الى أحكام المادة 23 من قانون ديوان الرقابة المالية.

وطلب مجلس الوزراء أيضاً من مجلس النواب بتعيين {محمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم} مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء، و{فياض حسن نعمة} وكيلاً لوزارة النفط، و{حامد يونس صالح الزوبعي} وكيلاً لوزارة النفط و{عادل كريم كاك أحمد} وكيلاً لوزارة الصناعة والمعادن.