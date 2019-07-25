حمودي ورئيس برلمان باكستان يؤكدان على تفعيل اللجان المشتركة والاستفادة من الانفتاح الاستثماري بالعراق  

استقبل السيد أسد قصير رئيس برلمان باكستان، الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي والوفد الموافق له، وبحث الطرفان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، وسبل تمنيتها وتعميق الشراكة في مختلف المصالح، فضلا عن بحث التطورات السياسية الدولية، والقضايا الإسلامية ومنها قضية فلسطين وكشمير.

وخلال اللقاء، اشاد السيد قصير بما حققه العراقيون من انتصارات وأمن واستقرار، ولعب دور مهم على مستوي المنطقة، مشيدا في الوقت ذاته بالموقف الشخصي الشجاع للشيخ حمودي تجاه قضايا الأمة الإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية.

واكد الطرفان في مباحثاتهما على أهمية استثمار العلاقة القوية والحميمة بين البلدين وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك بتشجيع تبادل الزيارات بين برلماني البلدين، وتفعيل اللجان البرلمانية المشتركة، ولجان الصداقة الشعبية، و الاستفاده من الانفتاح الاستثماري في العراق من قبل الشركات الباكستانية.

كما شدد الشيخ حمودي على ضرورة تعزيز التعاون في مجال السياحة الدينية في العراق، والسياحة الطبية في باكستان، والتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، والتعاون المشترك في مشروع طريق الحرير، داعيا رجال الاعمال الى زيارة العراق والاسهام في إعادة الإعمار.