الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” بأطراف خانقين

أحبطت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لتنظيم “ داعش” الإجرامي في أطراف قضاء خانقين في ديالى.

وقال آمر اللواء ٢٣ بشير مزاحم العنبكي في بيان ان “قوة من الفوج الثاني التابع للواء ٢٣ في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران اسلحتها عليهم بشكل مباشر ما اجبرهم على الفرار”.

وأضاف العنبكي ان “اللواء ٢٣ يرصد تحركات داعش في قاطع خانقين ويقف لهم بالمرصاد”.