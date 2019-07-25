العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن عملية إرادة النصر في مناطق شمال بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، بياناً بشأن عملية إرادة النصر التي انطلقت في مناطق شمال بغداد، مؤكدة أنها جاءت لإلقاء القبض على الإرهابيين والمطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة.

وقالت الخلية في بيان ، "بعد ان انطلقت قواتنا المسلحة الباسلة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة بالمرحلة الثانية لعملية إرادة النصر للفترة من 20 تموز الجاري ولغاية 24 منه للعام 2019، وقد شارك فيها الشجعان من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – جهاز مكافحة الإرهاب – هيئة الحشد الشعبي ) وباسناد جوي لتفتيش وتطهير جميع مناطق شمال بغداد وخاصة الاقضية" الطارمية والنباعي والعبايجي، حيث جاءت هذه العملية لإلقاء القبض على الإرهابيين والمطلوبين قضائيا ومصادرة جميع الأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات العسكرية غير المرخصة، كما ان هذه العملية لتعزيز الامن والاستقرار في المناطق التي شملتها، وقد كان لتعاون المواطنين أثر واضح في انجاح المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر، حيث ان قواتنا الامنية البطلة هي رهن اشارة المواطن العراقي وهي المدافع والحامي وهي العين الساهرة والمتواجدة دوما وفي جميع مناطق البلاد لردع اي عمل اجرامي او ارهابي".

وأضافت الخلية، "وقد اشتركت في هذه المرحلة من هذه العملية قيادة عمليات بغداد (المحور الاول ) من خلال مقر لواء المشاة 23 ووحداته – والفوج الآلي لقيادة عمليات بغداد – فوج استطلاع قيادة عمليات بغداد – وكتيبة دبابات قيادة عمليات بغداد – وآمريه هـندسة العمليات فوج مغاوير الاول ق ع بغداد مفارز من مديرية الجنسية ومديرية المرور العامة _ مديرية شرطة بغداد والمقر المسيطر لعمليات شمال بغداد و ل٢٢ ول ٥٩ فق مش ٦، وقيادة قوات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع الحشد الشعبي (المحور الثاني) من خلال، قطعات الشرطة الاتحادية (لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية – والفوج الالي شرطة اتحادية – وفوج مغاوير)، فضلا عن اللواء الثامن ب‍الحشد الشعبي، اضافة الى قيادة فرقة الرد السريع مع (المحور الثالث )، وقطعات الرد السريع ( اللواء الاول رد سريع – اللواء الثاني رد سريع – واللواء الرابع رد سريع)، وفوج قوات خاصة معاونية العمليات، وفوج المهمات في مديرية الاستخبارات العسكرية".

وبينت، "اشتركت ايضا قيادة الفرقة المدرعة التاسعة مع الحشد الشعبي (المحور الرابع ) من خلال مقر الفرقة المدرعة التاسعة – لواء الشماة الالي /37 – فوج المشاة الالي 4 واللواء المدرع 34 – فوج المشاة الالي 5 اللواء المدرع 35 - فوج استطلاع الفرقة المدرعة التاسعة – كتيبة هندسة الفرقة المدرعة /9 – كتيبة دبابات /6 – كتيبة دبابات /7 )، قطعات الحشد الشعبي ( لواء 12 – لواء14)

وتابعت، "وايضا قيادة فرقة المشاة الحادية عشر بالاشتراك مع الحشد الشعبي (المحور الخامس ) من خلال فوج استطلاع فرقة المشاة /11، وسرية مغاوير لواء المشاة /45، وامرية تمويل ونقل فرقة المشاة /11، وامرية مدفعية فرقة المشاة /11، وقطعات الأحتياط، فوج1 قيادة العمليات الخاصة /1 جهاز مكافحة الارهاب، منوها الى أنه "اشتركت ايضا القطعات الجانبية قيادة عمليات الأنبار لواء المشاة 40 فرقة 10قيادة عمليات ديالى (ف ط/1 ديالى – فوج النموذجي – فوج1 لمش/19 – القوة الماسكة للمناطق القريبة) قيادة عمليات سامراء (فوج فرقة /5 شرطة أتحادية – ف ط/8 ص د – شرطة الضلوعية –سرايا السلام- (2) مفرزة K9 )، والشرطة النهرية (16) زورقا".

واوضحت، أن "الابطال في طيران الجيش واصلوا اسنادهم للقطعات الارضية المشاركة في هذه العملية من خلال (32) طلعة جوية مسلحة ، فضلا عن طلعتين استطلاع تصويري لطائرة سكان ايكل، وايضا قيادة القوة الجوية حيث تم تخصيص طائرات للاستطلاع والاستطلاع المسلح لإسناد العملية بطلعتين جويتين"، لافتة الى أن "طيران قوات التحالف شارك باسناد عملية ارادة النصر حيث تم تنفيذ من خلال الاستطلاع والاستطلاع المسلح بمعدل (25) طلعة جوية".

واشارت الخلية الى أن "المساحة التي تم تفتيشها حسب المحاورهي أن قيادة عمليات بغداد 123 كيلو متر مربع، والشرطة الاتحادية مع لواء الثامن في الحشد الشعبي 102 كيلو متر مربع، والرد السريع 165 كيلو متر مربع، واللواء 14 حشد شعبي واللواء 12 حشد شعبي 114 كيلو متر مربع، والفرقة المدرعة التاسعة 212 كيلو متر مربع، وقد بلغ مجموعة المساحة التي تم تفتيشها وتطهيرها 716 كيلو متر مربع".