عبد المهدي يبحث مع الاتحاد الأوروبي ملف مكافحة الإرهاب والمعتقلين الدواعش

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حث رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأربعاء، مع وفود دول الاتحاد الاوربي ملف مكافحة الارهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الاعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون. وذكر بيان لمكتب عبد المهدي اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، وفود دول الاتحاد الاوربي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الاوربية في ملف مكافحة الارهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الاعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون". وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن "بالغ ترحيبه بالوفود الاوربية التي تمثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد، ومتمنيا لهم طيب الاقامة في بغداد"، مؤكدا أن "حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وان التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الاوربي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وامننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". وابدى اعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الاوربي عن "ترحيبهم بمواقف الحكومة العراقية ومبادراتها وبفتح حوار بين العراق واوربا حول هذا الموضوع".