مؤتمر عشائري في منطقة المشاهدة شمالي بغداد تثمينا لجهود الحشد والقوات الامنية

قام وجهاء وشيوخ عشائر منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، الاربعاء، مؤتمرا عشائريا لتثمين النتائج المتحققة في عمليات ارادة النصر، فيما قدموا شكرهم للحشد الشعبي والقطعات العسكرية لجهودهم الامنية والخدمية. وذكر موفدنا، ان شيوخ عشائر منطقة المشاهدة نظموا مؤتمرا هو الثاني من نوعه منذ انطلاق عمليات ارادة النصر بمرحلتها الثانية، مبينا ان المؤتمر كان بحضور قيادات في الحشد والقوات الامنية، مشيرا الى ان المؤتمر ناقش تقديم الخدمات للاهالي و تذليل الصعاب امام اهالي المنطقة ومساعدتهم في جميع امورهم وتوطيد العلاقة بين العشائر والقطعات الامنية بمختلف صنوفها. واضاف ان المؤتمر شهد تأكيدات على التعاون الخدمي للارتقاء بواقع مناطق حزام بغداد بصورة عامة. وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اكد، يوم الاحد 21 تموز الجاري أن التعاون بين اهالي الطارمية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية كفيل بإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، لافتا إلى أن الهدف الاساس لعمليات إرادة النصر هو تأمين القضاء ودعم المواطنين. وقال المهندس خلال لقاء جمعه بعدد من شيوخ عشائر قضاء الطارمية شمالي بغداد، إن "عمليات إرادة النصر تهدف بالدرجة الاساس لدعم المواطنين وتأمين قضاء الطارمية وبقية المناطق المجاورة له والتأكيد على استتباب الوضع الامني والحفاظ على ديمومة الامن في تلك المناطق"، لافتا إلى أن "الطارمية تمتاز بموقع استراتيجي مهم وأمنها يشكل أمرا اساساً لأمن العاصمة بغداد".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام