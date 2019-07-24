الأخبار

مؤتمر عشائري في منطقة المشاهدة شمالي بغداد تثمينا لجهود الحشد والقوات الامنية


قام وجهاء وشيوخ عشائر منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، الاربعاء، مؤتمرا عشائريا لتثمين النتائج المتحققة في عمليات ارادة النصر، فيما قدموا شكرهم للحشد الشعبي والقطعات العسكرية لجهودهم الامنية والخدمية. وذكر موفدنا، ان شيوخ عشائر منطقة المشاهدة نظموا مؤتمرا هو الثاني من نوعه منذ انطلاق عمليات ارادة النصر بمرحلتها الثانية، مبينا ان المؤتمر كان بحضور قيادات في الحشد والقوات الامنية، مشيرا الى ان المؤتمر ناقش تقديم الخدمات للاهالي و تذليل الصعاب امام اهالي المنطقة ومساعدتهم في جميع امورهم وتوطيد العلاقة بين العشائر والقطعات الامنية بمختلف صنوفها. واضاف ان المؤتمر شهد تأكيدات على التعاون الخدمي للارتقاء بواقع مناطق حزام بغداد بصورة عامة. وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اكد، يوم الاحد 21 تموز الجاري أن التعاون بين اهالي الطارمية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية كفيل بإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، لافتا إلى أن الهدف الاساس لعمليات إرادة النصر هو تأمين القضاء ودعم المواطنين. وقال المهندس خلال لقاء جمعه بعدد من شيوخ عشائر قضاء الطارمية شمالي بغداد، إن "عمليات إرادة النصر تهدف بالدرجة الاساس لدعم المواطنين وتأمين قضاء الطارمية وبقية المناطق المجاورة له والتأكيد على استتباب الوضع الامني والحفاظ على ديمومة الامن في تلك المناطق"، لافتا إلى أن "الطارمية تمتاز بموقع استراتيجي مهم وأمنها يشكل أمرا اساساً لأمن العاصمة بغداد".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبد المهدي يبحث مع الاتحاد الأوروبي ملف مكافحة الإرهاب والمعتقلين الدواعش
مؤتمر عشائري في منطقة المشاهدة شمالي بغداد تثمينا لجهود الحشد والقوات الامنية
المؤبد لحماية نائب عراقي فجّر عبوة صوتية على منزل الاخير بسبب "معاملات"
الداخلية العراقية : القبض على طبيب بيطري هدد سفارة عربية
ويستمر حلب العراق الجريح..الكويت تتسلم من العراق دفعة من تعويضات حرب الخليج الأولى
ألمانيا .. الشرطة تثني على عراقي أمسك مشتبها به خلال حادث قتل
بيان من الصليب الأحمر بخصوص رفات عُثر عليها الشهر الماضي في السماوة  
ماحقيقة تهمة الفساد التي وجهتها لجنة تقصي الحقائق في التيار الصدري للسيد المرياني؟!  
لجنة الثقافة والاعلام: إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة
الحج والعمرة: وصول 6 آلاف حاج عراقي إلى السعودية خارج مظلة الهيئة  
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك