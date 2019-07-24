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الداخلية العراقية : القبض على طبيب بيطري هدد سفارة عربية


 تمكنت المفرزة الخاصة بمديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل هدد إحدى السفارات العربية العاملة بالبلاد وتودعه التوقيف بأمر قضائي.

وتمت العملية على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من إحدى السفارات العربية العاملة في العراق، ادعت فيها تلقيها تهديدا بالاستهداف من قبل أحد الأشخاص القاطنين في محافظة بابل.

وذكر بيان للمفتشية، ان المفتش العام جمال الأسدي دعا الى توجيه مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتبه الى التحرك السريع وجمع المعلومات عن الشخص واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه بالتنسيق مع القضاء، وقد أشرف على القضية، حيث تمكنت المديرية وفي غضون يومين فقط من التوصل الى الشخص والتعرف عليه.

واضاف حيث ظهر أنه طبيب بيطري يسكن محافظة بابل، وأنه قام بالفعل بتهديد السفارة، وعلى اثر ذلك استحصلت مفتشية الداخلية أمرا قضائيا بالقبض عليه صادر من قاضي تحقيق محكمة الحلة، وقد تمكنت مفرزة المديرية المكلفة بالمهمة من تنفيذ أمر القبض وقد اعترف بجريمته وصدّق اعترافه قضائياً وأحيلت قضيته الى قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي أمر بإيداعه التوقيف للتحقيق معه، ولا زالت التحقيقات مستمرة معه الى الآن لمعرفة الدوافع التي دعته لتهديد السفارة واقدامه على هذا الفعل.

ولم يشر البيان للسفارة التي تلقت التهديد.

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الداخلية العراقية : القبض على طبيب بيطري هدد سفارة عربية
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