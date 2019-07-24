ألمانيا .. الشرطة تثني على عراقي أمسك مشتبها به خلال حادث قتل

في تصرف وصف بـ "بطولي" أمسك رجل عراقي الجنسية برجل قام بدفع سيدة "متعمداً" أمام قطار متحرك، ما أدى إلى مقتلها.

شكرت شرطة بلدة فويرده غرب ألمانيا عراقياً بسبب سلوكه "البطولي" خلال تواجده على رصيف قطار في محطة البلدة، في لحظة حدوث جريمة. وكتب موقع "فوكس" الألماني عن جريمة قتل حدثت يوم السبت (20 تموز/ يوليو 2019) في المحطة، جاء في تفاصيلها أن رجلاً دفع متعمداً سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً لحظة مرور قطار، ما أدى إلى مقتلها.

وذكر المصدر نفسه أن عراقياً كان مع أسرته في تلك اللحظة، شاهد الحادث وقفز مباشرة إلى الرجل وأمسك به حتى مجيء الشرطة إلى موقع الحادث وإلقاء القبض على المشتبه به. ونقل الموقع عن الشرطة قولها، إن العراقي البالغ من العمر 31 عاماً منع بذلك ربما الأسوأ وتصرف بشكل شجاع.

ونقل مصدر عن الشرطة أن المشتبه به قام بفعلته بدافع "الخبث" و "رغبة في القتل". وأضاف أن للمشتبه به البالغ من العمر 28 عاماً سجل إجرامي