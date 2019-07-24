بيان من الصليب الأحمر بخصوص رفات عُثر عليها الشهر الماضي في السماوة  

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، بياناً بخصوص الرفات التي تعود لمفقودين من حرب الخليج والتي عُثر عليها الشهر الماضي في قضاء السماوة مركز محافظة المثنى.

وقالت اللجنة في بيان تابعته وكالة انباء براثا ، إنه "استكمالاً للجهود المبذولة لتحديد هويات الرفات البشرية التي تم العثور عليها في المثنى - قضاء السماوة - جنوبي العراق والتي سبق أن تناولها بيان اللجنة الصادر بتاريخ 20 يونيو 2019، فإن اللجنة الفنية الفرعية تابعت هذه الجهود منذ ان أسفرت النتائج المبدئية للتحليل الجيني الذي أجري في دائرة الطب العدلي ب‍بغداد عن وجود سمات وراثية أعطت مؤشرات إيجابية عند مقارنتها مع قاعدة بيانات اسرى الكويت الجينية".

وأضاف البيان، أن "الكويت قامت بإرسال فريق فني لزيارة دائرة الطب العدلي في بغداد للاطلاع والتباحث مع الجانب العراقي حول النتائج الأولية الايجابية، حيث اتفق الجانبان على نقل عدد من عينات تلك الرفات إلى الكويت لإجراء عملية استخلاص الحمض النووي ومطابقة النتائج مع قاعدة بيانات أسرى الكويت بمقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية".

وأوضح، أنه "تم هذا النقل بالفعل وأسفرت النتائج عن إيجابية عدد من العينات، وبناء على ذلك سيعمل الجانبان العراقي والكويتي من أجل التنسيق على نقل كامل الرفات التي تم العثور عليها وتسليمها للجانب الكويتي لاستكمال عمليات الفحص الجيني عليها تمهيدا لإجراء عملية التطابق للاستعراف على جميع الرفات، ومن ثم الإعلان عن هويات أصحاب تلك الرفات".

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