الأخبار

ماحقيقة تهمة الفساد التي وجهتها لجنة تقصي الحقائق في التيار الصدري للسيد المرياني؟!  


اصدر أحد المتهمين بالفساد من قبل لجنة تقصي الحقائق في التيار الصدري بيانا أرفقه بعقد موقع بينه وبين اللجنة الإقتصادية للتيار الصدري، يوضح فيه حقيقة إتهامه بالفساد ويفند ذلك بالوثيقة.

السيد المرياني قال:

اني السيد باقر المرياني

اود ان أنوه لما يلي ..

بعد ادراج اسمي من قبل لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق بتهمة الاستيلاء علئ الأراضي ومعارض السيارات ..

وهنا صار لزاماً عليه بان اوضح بعض الحقائق أمام الله عزوجل وامام أنظار سماحة السيد القائد مقتدئ الصدر ( اعزه الله)، بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٢ تم انشاء عقد رسمي بيني وبين ممثلي المكتب الخاص في النجف الأشرف ((الحنانة)) المخولين بالعمل الاقتصادي وهم كلٌ من

١. ابو إسحاق المختار رسول عزيز

٢.ميثم نجم عبد . سيد ميثم

وهذا الاتفاق مع الأخوة أعلاه هو بعلم وتخويل وحظور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية كلٌ من

١. المحافظ السابق وعضو لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق حالياً علي التميمي ابو نور

٢.الحاج حيدر فخر الدين .

وبعدها تم المباشرة بالعمل الاقتصادي في محافظة البصرة وبعلم الفرقة آنذاك والسادة النواب وبإجراءات رسمية وصحيحة وحسب الاتفاق بيني وبين اللجنة المكلفة من قبل الاقتصادية

أولاً.. فيما يخص موضوع المعارض تم اجراء عقد مشاركة بين الطرفين الاول

سيد باقر المرياني والمخول الثاني ممثل اللجنة الاقتصادية ابو إسحاق ، علئ ان يكون حصة الطرف الاول معرضين ونصف والطرف الثاني معرض ونصف .. وتفاصيل العقد سوف ترفق لاحقاً..

ثانياً.. تم التعاقد بين الطرفين علئ العقار الواقع في منطقة الأربع شوارع ، حيث تم بيع حصة الاقتصادية الطرف الثاني . بالاتفاق مع الحاج عبد الحسين الكاظمي ومحمد رمح الذين يمثلون العمل الاقتصادي الحالي في التيار الصدري. اذا كانت حصة التيار رقماً(٦٣٠) الف دولار

ستمائة وثلاثون الف دولار.. مما يعادل (٨٠٠) مليون عراقي .حسب العقد المرفق لاحقاً..

علماً توجد هناك اتفاقات وعقود اخرئ  سوف يتم إبرازها عند الضرورة..

مما تقدم أعلاه ذكرت وشرحت التهم الموجه نحوي من قبل اللجنة بالأدلة والعقود والمواثيق .. دون ان يتصل بي اي احد أو قدم لي استظافة من قبل اللجنة لأبين لهم الحقيقة قبل هذا التشهير والتسقيط من قبلهم ، واني مستعد لأي اجراء قانوني أو شرعي أو قضائي اذا ثبت عليه غير الذي ذكرته أعلاه ..

واقولها اليوم وما بعد اني امثل نفسي فقط ولا امثل اي جهة اخرئ ولا ادعي الانتماء لأي حزب أو فصيل أو تيار في عمل التجاري والمالي

 

السيد باقر عبد سالم المرياني

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ويستمر حلب العراق الجريح..الكويت تتسلم من العراق دفعة من تعويضات حرب الخليج الأولى
ألمانيا .. الشرطة تثني على عراقي أمسك مشتبها به خلال حادث قتل
بيان من الصليب الأحمر بخصوص رفات عُثر عليها الشهر الماضي في السماوة  
ماحقيقة تهمة الفساد التي وجهتها لجنة تقصي الحقائق في التيار الصدري للسيد المرياني؟!  
لجنة الثقافة والاعلام: إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة
الحج والعمرة: وصول 6 آلاف حاج عراقي إلى السعودية خارج مظلة الهيئة  
مديرية المرور: أيام السبت دوام رسمي وتمديد العمل حتى السابعة مساءً لتخفيف الزخم  
"إرادة النصر" تؤمن سور بغداد و30 قرية في يومها الرابع
عبدالمهدي يعرض قضايا فساد في مؤتمره الأسبوعي: اوامر قبض بحق 11 وزيرا
إيران تقدم تطمينات للعراق بشأن حرية الملاحة في الخليج
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك