لجنة الثقافة والاعلام: إضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين في الموازنة

اكدت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، الثلاثاء، تبنيها مع رئاسة البرلمان، اضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في الموازنة التكميلية او اضافتها في موازنة العام المقبل 2020 على أقل تقدير.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، انها دعت "نقابتي الصحفيين العراقيين والفنانين والاتحاد العام للادباء والكتاب الى ارسال قوائم بالاسماء لغرض ارسالها الى وزارتي الثقافة والمالية لاعتمادها وفقا للضوابط المعمول بها".

واضافت، ان "شرائح الصحفيين والفنانين والادباء والكتاب يمثلون الواجهة الثقافية المشرقة للبلد، وقد وضعت اللجنة ضمن اولوياتها تحقيق هذا الهدف باعادة صرف المكافآت التشجيعية التي توقفت منذ سنوات بسبب الظروف الاقتصادية حينها".