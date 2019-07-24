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الحج والعمرة: وصول 6 آلاف حاج عراقي إلى السعودية خارج مظلة الهيئة  


أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، وصول أكثر من 28 ألف حاجا عراقيا الى السعودية، فيما بينت دخول 6 آلاف حاج عراقي غير مسجلين لدى الهيئة إلى المملكة.

وذكر رئيس الهيئة، خاد العطيه، في مؤتمر صحفي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 23 تموز 2019، ان"العام الحالي شهد عملية غير مسبوقة في تاريخ الحج العراقي، نسبة لعدد الحجاج، حيث بلغ عدد الواصلين للديار المقدسة أكثر من 28 ألف حاجا"، مشيرا الى وجود 6 الاف حاج عراقي وصلوا للسعودية خارج مظلة الهيئة.

وأضاف انه "خلال أسبوع واحد سيكتمل عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة"، موضحا ان "5 الاف حاج عراقي اخذوا الفيزا بالمجاملات والموافقات الخاصة".

وأشار إلى ان هيئة الحج والعمرة فوجت  أكبر حاج عراقي يبلغ من العمر 119 عاما.

وكان العطيه قد اعلن في وقت سابق، ان العام الحالي شهد عملية غير مسبوقة في تاريخ الحج العراقي نسبة لعدد الحجاج.

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الحج والعمرة: وصول 6 آلاف حاج عراقي إلى السعودية خارج مظلة الهيئة  
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