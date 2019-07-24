مديرية المرور: أيام السبت دوام رسمي وتمديد العمل حتى السابعة مساءً لتخفيف الزخم  

قررت المديرية العامة للمرور، استقبال المراجعين في يوم السبت من كل أسبوع وتمديد العمل حتى السابعة مساءً للتخفيف من حالات الزخم ولتمكين موظفي الدولة من مراجعتها، بعد افتتاح موقعين جديدين لها في جانبي الكرخ والرصافة.

وقال معاون مدير عام المديرية للشؤون الفنية اللواء ضياء حسين عبد للجريدة الرسمية إن المديرية "قررت استئناف الدوام الرسمي للدوائر والمواقع المرورية التابعة لها في يوم السبت من كل أسبوع من أجل استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم".

وتابع أنه تقرر أيضاً "تمديد الدوام الى السابعة مساء وذلك للتخفيف من شدة الزحام الحاصل على مواقعها ولتمكين الموظفين من مراجعة دوائر المرور لإنجاز معاملاتهم في هذا اليوم".

وأشار إلى "افتتاح موقعين جديدين لمنح إجازات القيادة في بغداد، وستكون وظيفة موقع الغزالية في جانب الكرخ، والرستمية في جانب الرصافة تجديد الإجازة".