عبدالمهدي يعرض قضايا فساد في مؤتمره الأسبوعي: اوامر قبض بحق 11 وزيرا

عرض رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، وثائق تتعلق بقضايا فساد خلال مؤتمره الاسبوعي، فيما اشار الى صدور اوامر القاء قبض بحق 11 وزيرا او من بدرجتهم.

وقال عبدالمهدي في المؤتمر ان" 1267 قضية فساد محالة للنزاهة ومديريات الضبط في البلاد بلغت 261 قضية".

واضاف، ان"هناك قضايا لم تحسم في مختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، سنذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم".

واشار الى، ان"هناك اوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم"، مبينا ان"مجلس مكافحة الفساد عزز اجراءاته لمكافحة ملف الفساد والعمل جاد على ملاحقة المفسدين".

ولفت الى"احالة ملف عقوبات وزارة الخزانة الاميركية على المستشارين القانونيين للبت بها".