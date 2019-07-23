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إيران تقدم تطمينات للعراق بشأن حرية الملاحة في الخليج


قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، إن إيران طمأنت العراق بشأن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأكد الغضبان أن إيران التزمت بهذا الأمر خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى طهران، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعطى تطمينات لعبد المهدي بشأن ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، واحترام القانون الدولي وضمان تطبيقه.

وزار رئيس الوزراء العراقي العاصمة الإيرانية طهران، حيث بحث مع الرئيس الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

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