نقابة الصحفيين تصدر بياناً حول "زيارة" صحفيين عراقيين الى اسرائيل

أصدرت نقابة الصحفيين، الإثنين، 22 تموز، 2019، بشأن انباء زيارة صحفيين عراقيين الى اسرائيل.

وذكرت النقابة أنها "اطلعت على الانباء التي اعلنتها وزارة الخارجية الاسرائيلية من أن وفداً يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون اسرائيل الاسبوع المقبل".

وتابعت أنها "تستنكر وبشدة تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لارض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جنود الاحتلال".

وأكدت النقابة، أنها "ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لاسرائيل الان ومستقبلا بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين".

وذكرت الوزارة أن "هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي".

ولم تكشف الوزارة عن أسماء الصحفيين، لكنها أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق.

وتبذل إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا ملموسة من أجل تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية، وبالأخص الخليجية.

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