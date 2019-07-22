مقتدى الصدر يصدر قائمة بشخصيات تستخدم اسم عائلته ويحملها تبعات ذلك

أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين، قائمة بأسماء شخصيات قال "إنها تستخدم عنوان آل الصدر ومكتب محمد الصدر في أعمالها التجارية".

وضمت القائمة التي صدرت على شكل كتاب رسمي من مكتب الصدر كلا من عبد الزهرة السويعدي، وسعد سوار، وحجي محمد، وباسم يسرة، وجواد الكرعاوي (أبو أكثم).

وجاء في نص الكتاب: "من خلال سير التحقيقات وتقصي الحقائق التي قامت بها لجنة جمع المعلومات الخاصة والمكلفة بملف الفساد ثبت أن الأسماء المدرجة أدناه يستخدمون عنوان آل الصدر ومكتب الشهيد محمد الصدر في أعمالهم التجارية والحكومية، وعليه يتحملون كافة التبعات القانونية والشرعية".