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الحلبوسي: البرلمان يسعى للعمل على حل أبرز مشاكل البصرة  


اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان البرلمان يسعى للعمل على حل أبرز مشاكل محافظة البصرة ووضع حلول جذرية للخدمات فيها، لافتا الى ان المجلس وضع أولويةً للبصرة في الموازنة العامة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم عددًا من الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين من محافظة البصرة وأقضيتها، بحضور النائب الأول حسن الكعبي والنائب الثاني بشير حداد ورؤساء الكتل النيابية".

واضاف المكتب، أن "الحبوسي استمع خلال اللقاء إلى المشاكل التي تعاني منها المحافظة في الجانب الخدمي، وملفات أخرى منها التعويضات جراء الفيضانات والسيول، وانتشار ظاهرة المخدرات وتأثيرها على الشباب ومكافحتها، فضلا عن مناقشة سبل معالجتها".

ونقل المكتب عن الحلبوسي قوله، إن "البصرة همٌّ مشترك لكل العراقيين؛ لأنها أعطت للعراق، وإن الجميع ملزمٌ بردِّ الإحسان إليها"، مضيفا أن "المجلس يسعى خلال هذه الدورة وبالتنسيق مع الحكومة إلى العمل على حلِّ أبرز مشاكل المحافظة، ووضع حلول جذرية لملف الخدمات فيها".

وتابع قائلا إن "مجلس النواب وضع أولويةً للبصرة في الموازنة العامة، وسيستمر بتعزيزها في الموازنات المقبلة، مع الأخذ بالحسبان تدوير الفائض إلى موازنتها في العام المقبل، كما سيسعى إلى إيجاد معالجة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمعدومي الدخل، ودعم القطاع الخاص وتطويره، والاستثمار؛ لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة".

ودعا رئيس مجلس النواب، الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين في محافظة البصرة وأقضيتها إلى "تقوية النسيج المجتمعي بكلِّ مكوناته، وتعزيز الاستقرار السياسي؛ للنهوض بعملية البناء والإعمار".

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