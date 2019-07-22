إعلان الكرمة خالية من الحواجز الكونكريتية لأول مرة منذ تحريرها  

اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، عن رفع كافة الحواجز الكونكريتية من مناطق شرقي مدينة الفلوجة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام .

وقال الحلبوسي إن “القوات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية اوعزت بازالة كافة الحواجز الكونكريتية المحيطة بالدوائر الرسمية وفتح الطرق المغلقة وازالة بعض السيطرات الامنية داخل مركز قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، للمرة الاولى منذ عودة الامن والاستقرار الى احياء القضاء”.

واضاف ان” مركز القضاء اصبح خاليا من الحواجز الامنية الامر الذي ولد حالة من الارتياح والترحيب بهذه الخطوة من قبل سكان القضاء”.

واوضح الحلبوسي، أن “عملية رفع الحواجز الامنية جاء على خلفية استقرار الاوضاع الامنية وانتشار القطعات العسكرية عند مداخل ومخارج المدينة، فضلا عن قيام الدوائر الخدمية بإعادة تأهيل واعمار شبكة الطرق والكهرباء والمياه “.

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