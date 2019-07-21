الشيخ حمودي يترأس وفد كبير إلى باكستان لبحث مشاريع مهمة مع رئاساتها

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يصل اليوم الاحد الى باكستان الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، على رأس وفد يضم رئيس هيئة الاستثمار، ونواب ممثلين عن لجنتي الخدمات والعلاقات الخارجية النيابية، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الجانب الباكستاني. وسيعقد الشيخ حمودي، والوفد المرافق له، سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، ورئيس البرلمان أسد قصير، وعدة جهات رسمية باكستانية يتم خلالها بحث العلاقات المشتركة وتوطيد اواصر الأخوة بين الشعبين ، وفرص التعاون المتنوعة وسبل تمتينها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، وعلى الصعيد السياسي بحث التطورات الأخيرة الجارية في المنطقة وبما يساهم في ترسيخ أمنها و استقرارها وصناعة رؤية متقاربة لحل مشاكل العالم الإسلامي وحفظه من التدخلات الخارجية والنزاعات الداخلية . كما سيتصدر اللقاءات بحث الفرص الاستثمارية في العراق المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص الباكستاني، ومناقشة مشاريع صناعية وتنموية تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها ضمن برنامجها لاعادة إعمار العراق والنهوض بمختلف جوانب الحياة. يذكر ان رئيس الوفد العراقي سيسلم دعوة موجهة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الى نظيره الباكستاتي لزيارة العراق. هذا وكان الشيخ حمودي والوفد الموافق له غادر بغداد امس السبت، مرورا بالدوحة، حيث التقى بمطار حمد الدولي بالسفر العراقي عمر البرزنجي، وتداول معه التطورات السياسية واوضاع الجالية.