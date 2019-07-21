إيجاز اليوم الثاني للمرحلة الثانية لعملية إرادة النصر.. تفتيش 48 قرية وبساتين وطرق زراعية

أنجز الحشد الشعبي والقوات الامنية، الاحد، تفتيش 48 قرية وتأمين عدد من البساتين والطرق الزراعية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لعملية ارادة النصر.

وذكر موفدنا، ان الحشد الشعبي وقطعات والجيش وعمليات بغداد والرد السريع و الشرطة الاتحادية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية قد أكملت اليوم الثاني من المرحلة الثانية لعملية إرادة النصر الثانية لتفتيش شمال بغداد والمناطق المحيطة بها في محافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى، إذ انهت تطهير ٤٨ قرية و تأمين عدد من البساتين والطرق و الأراضي الزراعية.

واضاف ان القوات المشتركة تمكنت من تفجير ثلاثة جلكانات مع مساطر مفخخة تحت السيطرة تم زرعها حديثا من قبل داعش والعثور على اسلحة احادية عدد ٢، مشيرا الى ان العملية الامنية ما تزال مستمرة.

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