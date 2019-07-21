اللواء الثامن في الحشد يعلن تطهير منطقتي بساتين عواد و الهورة غرب الطارمية

طهرت قوات اللواء الثامن في الحشد الشعبي، منطقتي بساتين عواد والهورة غرب الطارمية شمالي بغداد.

وقال موفدنا انه "ضمن الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر أكملت قوات اللواء الثامن تفتيش وتطهير منطقتي بساتين عواد و الهورة غرب الطارمية".

هذا وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش وبإسناد من سلاح الجو صباح اليوم 21 تموز 2019 بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر لملاحقة فلول داعش شمالي بغداد.