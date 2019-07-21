الفريق جودت: أي عدو لا يستطيع الوقوف بوجه الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي  

عدَّ قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الاحد، عملية إرادة النصر اختبارا ميدانيا جديدا للقوات الامنية والحشد الشعبي لتعزيز التنسيق بعد عامين من معارك التحرير.

وقال جودت في تصريح تابعته وكالة انباء براثا، ان "عملية ارادة النصر الواسعة وفي اكثر من محور ومحافظة تأتي لتجديد الاقتران العسكري بين القطعات"، مبينا ان "محور الاتحادية واللواء 8 بالحشد الشعبي يعود مجددا بعد معارك التحرير التي استعادت وحدة العراق وطهرت أراضيه". مرة ثانية بعد مرور سنتين".

واضاف جودت، ان" أمد العملية العسكرية المتواصلة يرتبط بالمهمة الامنية وطبيعة الارض وفعالية العدو في المنطقة"، مشددا على ان " اي العدو لن يقف في وجه الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".