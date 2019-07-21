مسعود بارزاني: كردستان لن تصبح مقرا للإرهاب أبدا  

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أن "كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب، وأن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطنيها المخلصين".

ودعا بارزاني في بيان له، تعليقا على اعتقال منفذي حادث إطلاق النار في أربيل، "الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل إقليم كردستان وألا يكونوا سببا لإلحاق الأذى بشعب كردستان".

وقال بارزاني: "أحيي بشدة أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي تمكنت من إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت وأثبتت بأنها محل للثقة والفخر".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق السبت، عن إلقاء القبض على شخصين متهمين باغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.