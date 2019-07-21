الأخبار

وزير الهجرة لبعثة اليونامي الحكومة تدعم العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين


استقبل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى وفد اليونامي لدى العراق السيدة مارتا روديس منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة والسيد آيدن اولاري مسؤول ochla في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، وجرى خلال اللقاء بحث  الاوضاع الانسانية للنازحين والعائدين ومراحل توزيع المساعدات الضرورية لهم و دور الامم المتحدة وبعثة اليونامي في مساعدة  الوزارة  ، فضلا عن دور الدول المانحة بتقديم الدعم اللازم لاعادة اعمار المدن  المدمرة .

وقال الوزير في مستهل حديثه ان  " الوزارة تنتظر من المجتمع الدولي خطوات اكبر في التحرك لمساعدة الوزارة بتذليل  التحديات التي تواجه النازحين وتشجعهم على العودة  ” ، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الوزارة حيال مشكلة قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة حيال  ملف العودة واغلاق ملف النزوح والمخيمات " .

وتابع موسى  ان " الحكومة العراقية تدعم العودة الطوعية وليس القسرية رغم انها تدرك جيدا  بان بعض الأسر مستفيدة من البقاء في المخيمات والدليل استمرار  الوزارة  بتلبية احتياجات العوائل في المخيمات لحين عودتهم الى اماكن سكناهم الاصلية " ، داعيا المنظمات الدولية والجهات المعنية الى تشكيل لجنة مشتركة والتنسيق المباشر مع الوزارة لغلق المخيمات ودمج المتبقي منها التي يقطنها  عددقليل من الأسر  والعمل على استبدال الخيم التي مر على وجودها  اربع أعوام  كون العمر الافتراضي للخيمة  ستة اشهر فقط " .

مستدركا بالقول  ان " اهم الامور التي تشجع النازحين على العودة هي تقديم المنح من قبل المنظمات للاسر العائدة ،وذلك بالتنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمات الدولية لتفعيل موضوع المشاريع المدرة للدخل  و دعم مرافق الحياة المهمة كالصحة والتربية واعمار البنى التحتية في المناطق المحررة سيما  قرى سهل نينوى التي تعد فسيفساء التنوع العراقي .

من جهتها اعربت مارتا روديس عن تأييدها  الى ما ذهب اليه السيد الوزير  التي من شأنها  تشجع النازحين على العودة .

 موضحةًً ان المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة  سيسرع في تقديم كل ما يمكن  التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية .

وزادت ان " الامم المتحدة ستسهم في حث الدول المانحة بتوفير الاموال اللازمة لمساعدة العراق في تشجيع النازحين على العودة "

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسعود بارزاني: كردستان لن تصبح مقرا للإرهاب أبدا  
وزارة الداخلية تكتشف عشرات الوثائق الدراسية المزورة لمنتسبيها
نائب: قانون زيادة الرواتب في مراحله المتقدمة  
وزير الهجرة لبعثة اليونامي الحكومة تدعم العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين
بارزاني مناشداً بغداد: العبء أصبح لا يطاق.. كردستان مديونة بمليارات الدولارات
التعليم بصدد إضافة منهاج جرائم البعث المنحل لتدريسه بالجامعات الإنسانية
سلطات كردستان العراق تعلن إلقاء القبض على المتهم باغتيال نائب القنصل التركي بأربيل أ
نائب ترامب: عقوبات جديدة ستفرض على قادة فصائل بالحشد وشخصيات متنفذة بالعراق
توماس اديسون متهم بلا دليل ...!
استنفار الحشد الشعبي بعد أنباء عن تخطيط "داعش" لاستهداف حجاج بيت الله  
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك