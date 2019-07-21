بارزاني مناشداً بغداد: العبء أصبح لا يطاق.. كردستان مديونة بمليارات الدولارات

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور البارزاني، السبت، أن الاقليم مديون بمليارات الدولارات والعبء الاقتصادي أصبح لا يطاق.

وقال البارزاني، في مقال نشرته صحيفة الصباح الرسمية، "بعد ستة عشر عاما من الاضطرابات في العراق، وخمس سنوات من الحرب الوحشية مع تنظيم ( داعش) الإرهابي، العدو الذي عرض البشرية بأسرها للخطر، بدأنا رحلة جديدة نحو بناء كردستان أقوى".

وتابع: "ستكون السنوات الأربع المقبلة وقتاً محدداً لنا ولجيراننا ولحلفائنا، إذ نتطلع نحن في حكومة اقليم كردستان، إلى تجاوز الصدمات الأخيرة، وتعزيز مكانتنا في المنطقة وتأمين وجودنا على الساحة الدولية”، مؤكدا أن "كردستان تريد أن تبدأ بداية جديدة".

وأردف بالقول: "كرئيس للوزراء، سأطرح أسلوباً مختلفاً للقيام بالمهام التي تواجه التحديات التي عشناها، يعتمد على إنجازاتنا ويستجيب لديناميكية عالمية متطورة"، مبيناً أن "المعركة ضد داعش، التي ساعدنا في قيادتها نيابة عن المجتمع الدولي، الحقت ضرراً باقتصادنا".

وشدد، على أن "العبء أصبح لا يطاق وتكلفة الحرب، وخفض الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة في بغداد، وحركة النزوح الجماعي إلى أراضينا، خلفت لنا ديونا بمليارات الدولارات"، لافتاً إلى ان "قادة الاقليم حكموا انفسهم بصورة اساسية طوال معظم ذلك الوقت، من دون أن يفسدوا علاقتهم مع بغداد".

وأوضح: "حصلنا على حصة من الميزانية العراقية باتفاق، لكن المخصصات نادراً ما يتم تسليمها بالكامل"، مستطردا: "آن الأوان لشراكة بناءة وأكثر استقراراً مع بغداد".

وبشان زيارته إلى بغداد، قال بارزاني: "كرئيس للوزراء أجريت الأسبوع الماضي زيارتي الأولى لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وحملت معي مقترحات لحسم الخلافات بيننا بشأن النفط والأراضي والميزانيات ودور قواتنا المسلحة".

وخلص إلى القول: "اريد أن أضمن احترام اتفاقياتنا من خلال التوزيع العادل لإيرادات الموازنة، إن من شأن ذلك أن يوفر الأساس الراسخ للتعاون في المستقبل ومستقبلنا مرتبط بعراق آمن وديمقراطي".