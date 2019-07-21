التعليم بصدد إضافة منهاج جرائم البعث المنحل لتدريسه بالجامعات الإنسانية

اتفقت مؤسسة الشهداء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تـدريـس منهاج (جـرائـم البعث المنحل) بالجامعات الانسانية كافة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة، في تصريح أوردته جريدة الـصـبـاح الرسمية، إن "المـؤسـسـة بصدد اتخاذ اجـراءات وآليات مناسبة مع الجهات المختصة لتنفيذ الامر الديواني رقم 98 الذي نص على دمـج شهداء اقليم كردستان مع فئات الشهداء التي نص عليها القانون".

وأضاف المصدر، أن "ذلك يتطلب توحيد الامتيازات والرواتب والتخصيص المالي الكافي لهذا الغرض، لذا فان التنسيق يجري مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلــك بـالمـرحـلـة المـقـبـلـة"، مـوضـحـا ان "الامـــر الــديــوانــي المــذكــور يـتـضـمـن ايـضـا اطـلاق اسماء الشهداء على بعض الشوارع الرئيسة والمــدارس، وتخصيص الساحات والمحافظات لتشييد النصب التذكارية للشهداء ببغداد".

وبين، أن "المؤسسة شكلت لجانا مشتركة مع هيئة الحشد الشعبي في المؤسسة لتوحيد الــرؤى بـشـأن مجمل القضايا الـتـي تخص الشهداء والجرحى بين الجانبين، فضلا عن مناقشة الحقوق والامتيازات التي شرعها قــانــون المــؤســســة الــتــي تـصـب فــي خـدمـة ذوي الشهداء بما يخص تعويضهم ماديا ومعنويا".

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر ان "رئيسة المــؤســســة نـاجـحـة عـبـد الامــيــر الـشـمـري، عقدت اجتماعا مع دائرتي ضحايا الارهاب وشــهــداء الـحـشـد الـشـعـبـي فــي المـؤسـسـة للاتفاق على ايجاد افضل السبل والاليات لتسهيل الحصول على تأييد الاستشهاد ســواء داخــل المـقـر او المــديــريــات لتسهيل الاجــــراءات عـلـى ذوي الـشـهـداء فـي تقليل الروتين الاداري، الى جانب مناقشة موضوع تـزويـد ذوي الـشـهـداء بـتأييد الاستشهاد الــخــاص بـالـفـصـل الـسـيـاسـي الــى الـدرجـة الرابعة".

وافـصـح، عـن "تنسيق مـؤسـسـتـه مـع وزارة التعليم العالي لـوضـع آلـيـات تطبيق المنهج الـــدراســـي (جــرائــم حـــزب الــبــعــث) المــقــرر تدريسه في المراحل كافة ضمن مناهج مادة التاريخ وحقوق الانسان في جامعات البلاد، على ان يتم تدريسه من قبل اساتذة القانون والـعـلـوم السياسية والاعــلام والـتـاريـخ في هذه الجامعات وجعله من المواد الالزامية".

وتـــابـــع: ان "المــؤســســة نــســقــت ايــضــا مـع مؤسسة السجناء والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ووزارتي التربية والثقافة للاسراع في اعداد منهاج دراسي يتضمن اظــهــار جــرائــم الـبـعـث المــقــبــور، مــع تـوفـيـر قـاعـدة بـيـانـات عـن المـتـضـرريـن جــراء هـذه الجرائم".