نائب ترامب: عقوبات جديدة ستفرض على قادة فصائل بالحشد وشخصيات متنفذة بالعراق

اعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، السبت، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على قادة فصائل بالحشد الشعبي وشخصيات متنفذة في العراق.

وقال بنس، خلال مؤتمر الحريات الدينية المنعقد في واشنطن، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين أمام الفصائل الموالية لإيران في العراق”، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قادة فصائل تابعة لإيران، إضافة إلى شخصيات نافذة أخرى في العراق".

‏وأضاف، أن "الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 4 عراقيين بتهم فساد وانتهاك لحقوق الإنسان".

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية، أول أمس الخميس، عقوبات اقتصادية على قادة فصائل في الحشد الشعبي بينهم النائب المسيحي ريان الكلداني.

وذكر موقع "The National" في خبر عاجل /، إن " وزارة الخزانة الامريكة فرضت عقوبات على اربعة شخصيات بينهم قادة في الحشد الشعبي".

واضاف الموقع، ان" العقوبات شملت قائد حشد بابليون ريان الكلداني، وقائد حشد الشبك وعد القدو، واثنين من المحافظين السابقين وهما نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين".