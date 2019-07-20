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استنفار الحشد الشعبي بعد أنباء عن تخطيط "داعش" لاستهداف حجاج بيت الله  


أعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي أن تنظيم "داعش" يخطط لاستهداف قوافل الحجاج، مشيرا إلى أنه تم استدعاء قوات احتياطية لتأمين طريق يمر عبره الحجاج المتجهون لمكة.

وقال متحدث من فرقة العباس القتالية التابعة للواء 26، في بيان نقله موقع "السومرية نيوز"، إنه "تم استدعاء قوات احتياطية من الفرقة، والتقدم 100 كيلومتر خارج مدينة النخيب لتأمين طريق عرعر الحدودي، على خلفية تخطيط فلول "داعش" الإرهابي استهداف قوافل حجاج بيت الله الحرام التي تمر عبر هذا الطريق".

وأضاف أن "الفرقة تؤمن منطقة طولها أكثر من 200 كيلومتر مربع بإشراف قيادتي عمليات الفرات الأوسط والأنبار، ونشرت قوات مدرعة كبيرة، إضافة لقوات النخبة وسرية المهمات الخاصة التي انضمت لها دبابة الكفيل المطورة".

ولفت إلى أن "قوات الفرقة على أهبة الاستعداد التام لضرب أي هدف معاد يهدد أمن وسلامة ضيوف الرحمن".

يذكر أن قوافل الحجاج العراقيين تواصل توجهها برا على طريق النخيب باتجاه منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، حيث تم تأمين الطريق والقوافل بقوات كبيرة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي.

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