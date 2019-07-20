26 منفذا حدودياً تهرب من خلالها المواد الممنوعة بالعراق  

كشفت هيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن وجود 26 منفذاً حدودياً في شمال العراق غير مسيطر عليها يتم من خلالها إدخال المواد الغذائية والسلع التي منعت الحكومة استيرادها من الدول.

وقال المتحدث باسم الهيئة، أحمد جاسم العكيدي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "الهيئة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بخصوص منع استيراد عدد من المواد الغذائية والخضروات والسلع، وهي تقوم بواجبها بشكل رسمي وسليم"، لافتا الى أن "هنالك الكثير من السلع والبضائع يتم إدخالها الى العراق عبر التهريب".

وأضاف أن "هنالك قرابة 26 منفذا حدودياً شمال العراق غير قانونية ولا تخضع لسلطة الهيئة العامة للكمارك يتم من خلالها تهريب وإدخال المواد الغذائية والسلع والخضراوات الى العراق برغم المنع والحظر الذي شملها".

وأشار العكيدي الى أن "الهيئة تسير دوريات وتقيم سيطرات من اجل ضبط اي شحنة تدخل الى العراق ممنوع استيرادها وتقوم بمصادرتها".

وبشأن المواد الغذائية المستورد الموجود الآن بالاسواق العراقية، نوه العكيدي الى ان "الكثير من هذه المواد الغذائية كانت موجود في مخازن التجار قبل صدور حظرها ويتم توزيعها في الاسواق".

يشار الى أن رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان، علي حمه صالح، أعلن اليوم السبت، أنه رغم منع استيراد البيض، تم خلال الأيام الأخيرة وعلى وجبتين، 15 حاوية و25 حاوية، من البيض عبر منفذ باشماخ الحدودي إلى الإقليم، لقاء تسعة ملايين دولار عن كل حاوية"./