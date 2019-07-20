رئيس الوزراء يشيد بالتنسيق العالي بين القطعات الأمنية المشاركة في عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد

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أشاد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، السبت، بالتنسيق العالي بين القطعات الأمنية المشاركة في المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر في مناطق شمالي بغداد والمناطق المحيطة بها. وذكر بيان لمكتبه ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة والتقى بالقادة والآمرين", لافتا الى ان " رئيس الوزراء اثنى على جهود المقاتلين من مختلف التشكيلات المشاركة وأشاد بالتنسيق العالي فيما بينها وبالعلاقة المتميزة بين القوات الأمنية والمواطنين وكسب ثقتهم". وأضاف البيان ان "رئيس الزوراء وجه القطعات العسكرية كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وابناء العشائر والوجهاء واهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية"، مؤكدا ان "وحدة شعبنا وتعاونه مع قواتنا المسلحة كفيلان بتوفير الامن والاستقرار وتوفير الشروط لتقديم الخدمات للمواطنين". يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا صباح اليوم السبت 20 تموز الحالي بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.