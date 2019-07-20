عبد المهدي يوجه هندسة الحشد بتعبيد الطرق الميسمية وكري الانهر والمبازل شمالي بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، مديرية هندسة الحشد الشعبي بتعبيد الطرق الميسمية وكري الانهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد واقامة مشاريع خدمية بالتنسيق مع ادارة المحافظة عقب انتهاء عمليات ارادة النصر الثانية.

القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه خلال زيارته للقطعات التي تنفذ عمليات ارادة النصر بمرحلتها الثانية مديرية هندسة الحشد الشعبي بتعبيد الطرق الميسمية لتكون صالحة للاستخدام المدني وكري الانهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد لخدمة المزارعين.

واضاف ان، عبد المهدي وجه الهندسة كذلك باقامة مشاريع خدمية بالتنسيق مع ادارة المحافظة.

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور، صباح اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها.