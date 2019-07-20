رئيس الوزراء والمهندس و وزيرا الدفاع والداخلية يصلون إلى مقر عمليات إرادة النصر للإشراف على العمليات شمالي بغداد

صل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و وزيرا الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري الى المقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد.

وقال موفدنا ان، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس و وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري وصلوا الى المقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد والمناطق المحيطة بها .

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور، صباح اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها