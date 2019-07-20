قيادة قاطع ديالى للحشد تشارك بعمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية

أكد قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، ان قطعاته شاركت بعمليات ارادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد.

وقال الموسوي ان "قطعات قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شاركت بعمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس"، مبينا ان "مشاركة الحشد الشعبي و القوات الأمنية في محافظة ديالى بمسك خطوط الصد الدفاعية المهمة".

واشار الى ان "الحشد والقوات الامنية انتشر منذ يوم امس وقام بنصب الكمائن الليلية والنقاط الثابتة والطيران المسير على طول المحور المكلف به للإحالة دون تسلل العدو إلى محافظة ديالى هروبا من المحاور المهاجمة".

ويعتبر نهر دجلة الخط الفاصل بين محافظة ديالى والطارمية وكذلك البساتين المجاورة بكثافة إشجارها المختلفة.

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور، صباح اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها.