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"تدني مستوى التعليم في العراق أسبابه وعلاجه"محور خطبة الجمعة في الصحن الحسيني المطهر يوم 19/7/2019


سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

 

🔴ممثل المرجعية العليا: إطلعتم من خلال وسائل الإعلام حول ما أعلنته وزارة التربية حول نسبة النجاح

🔴ممثل المرجعية العليا:ظاهرة تدني مستوى النجاح ظاهرة مؤلمة وخطيرة في المجال التعليمي.

🔴ممثل المرجعية العليا: لماذا هذه ظاهرة تُقلق لأنهم هؤلاء الطلبة سيكونون في المستقبل هو من يقود الكثير من المؤسسات في البلد.

🔴ممثل المرجعية العليا: هذا الانخفاض له انعكاسات سلبية نفسية على الطلبة وأولياء الأمور والبلد بشكل عام لأنه سيولد ضعف الثقة بالتعليم.

🔴ممثل المرجعية العليا: هذه النسبة المتدنية تؤثر على وضع العراق حضاريا أمام العالم.

🔴ممثل المرجعية العليا: العملية التعليمية نتاج منظومة متكاملة مرتبطة بعضها ببعض أن نجحت نجح التعليم وإن فشلت فشل التعليم.

📍طالب وكوادر التعليم

📍الأسرة

📍إدارة التعليم

🔴ممثل المرجعية العليا: بعض الأسباب هو عدم تطور القدرة التعليمية للمعلم و المدرس لتطوير قدرة الطالب،  ونرى أن الدول المتطورة تعقد الدورات لتأهيل قدرات المعلم والمدرس.

🔴ممثل المرجعية العليا: عدم استقرار المناهج الدراسية وصعوبة بعضها،  نحن مع تطور المناهج التعليمية ولكن يجب أن تكون مع قدرات الطالب الذهنية ؟

وكذلك يتناسب مع قدرات المعلم والمدرس.

🔴ممثل المرجعية العليا: الأساليب التعليمة الحالية وهو إتباع أسلوب التلقين "الدرخ"

لكن في الدول المتقدمة يستخدمون أسلوب #التحفيز_الذهني

يجعل من الطالب يفكر من ذاته ويحلل  ويستنتج ليحصل على النتائج

🔴ممثل المرجعية العليا: من المشاكل عدم إحترام الكوادر التعليمية والتدرسية،  فقد كنا نحترم المعلم مهما كان وضعه لأننا نقدس العلم الذي يحمله ذلك المعلم.

🔴ممثل المرجعية العليا: وصل الأمر إلى الاعتداء  على المدرس في داخل المدرسة ، وبذلك يجعل المعلم لا يحترم العلم الذي يحمله ، ويحتاج وقفة مجتمعية ضد هذه الظاهرة.

🔴ممثل المرجعية العليا: قلة الأبنية  المدرسية ولابد من تخصيص الإمكانيات لتوفير أماكن وأجواء دراسية ملائمة.

🔴ممثل المرجعية العليا: من المشاكل الكبيرة توجه الكثير من المعلمين والمدرسين إلى التعليم الخصوصي،  ونحن نوجه لهم أن الطالب والعلم أمانة في أعناقهم.

🔴ممثل المرجعية العليا: من المشاكل كثرة انشغال الطلبة بالألعاب والوسائل التقنية الحديثة والتي أخذت وقتا كثيرا من عقل الطالب وتفكيره،  ونحن لسنا ضد هذه الوسائل ولكن مع حسن استخدامها.

🔴ممثل المرجعية العليا: الإحباط النفسي لدى الكثير من الطلبة وهو أن الطالب يفكر

أن هذه الجهود من التعب في الدراسة قد تذهب سدى بعد التخرج اما للبطالة أو الحصول فرصة عمل غير كريمة تهدر كرامته.

🔴ممثل المرجعية العليا: لابد من إعطاء فرصة كافية ووافية للقطاع الخاص لكي يوفر فرصة عمل لهؤلاء الخريجين.

🔴ممثل المرجعية العليا: بغض النظر عن الهدف من الدراسة وهو الحصول الوظيفة  ، وهو أن نفس العلم هو نور في الحياة.

🔴ممثل المرجعية العليا: أيها الطلبة إن الأمل معقود بكم فأنتم أملنا ونظرتنا المستقبلية،  فأنتم أملنا في التغيير

الله الله يا أبنائنا الطلبة في العلم ، فلعله يحصل على أيديكم تغيير أوضاع هذا البلد

 

🕌الصحن الحسيني الشريف

 

الشيخ عبد المهدي الكربلائي

 

الجمعة ١٥_ذو القعدة ١٤٤٠ هجري

١٩تموز٢٠١٩ ميلادي

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