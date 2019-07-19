السهيل يشدد على نظام المقررات الدراسية في الجامعات  

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الخميس، بالتشديد على تطبيق نظام المقررات الدراسية في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية بدء من العام الدراسي المقبل.

وشدد السهيل بحسب بيان على “البدء في تطبيق نظام المقررات للمرحلة الاولى في العام الدراسي المقبل والعمل بها للارتقاء بجودة التعليم العالي ورصانته بغية مواكبة الانظمة العالمية في هذا المجال”.

واكد “على ضرورة التزام الكليات الاهلية بنظام المقررات الدراسية اسوةً بالجامعات الحكومية واعداد دليل موحد لنظام المقررات يتم تطبيقه في جميع الكليات واستحداث مقررات بحسب طبيعة الاقسام العلمية”.